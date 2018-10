Duizend vogeltjes in duizend kooitjes

Jury

Het draait niet per se om de kleur volgens Meedendorp. ,,De jury kijkt naar de conditie, de houding, de bevedering, de poten en de snavel.’’ Of een vogel wel of niet goed zingt, daar draait het in Arnemuiden niet om. ,,Dat zijn zangkanaries, die zitten er niet tussen. Ja we heten wel Zanglust. Dat dekt misschien de lading niet helemaal meer. Het is de naam die we altijd hebben gehad sinds we bestaan. Sinds 1961. Onze vereniging is ermee bekend geworden. Dus dan laten we dat gewoon zo.’’