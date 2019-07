Duits jongetje (4) anderhalf uur vermist op strand in Domburg

OM: Bestuurder van dodelijk speedboot­on­ge­luk bij Zoutelande had te veel gedronken

14:34 ZOUTELANDE - De bestuurder van de speedboot die vorige week in Zoutelande betrokken was bij een ongeluk met een rubberboot wordt ervan verdacht te veel te hebben gedronken. Hij zit niet langer in voorarrest. Bij het ongeval kwam de 15-jarige Mirthe uit het Limburgse Neer om het leven. Vanavond wordt voor haar een avondwake gehouden.