Duinzicht Bijzonder gewoon is restaurant in Koudekerke met vakkundig bijzonder personeel

‘Wij zijn niet de grote vervuilers’: onderne­mings­ra­den Dow, Zeeland Refinery en Yara schrijven open brief

8:02 DEN HAAG - De ondernemingsraden van zeventien bedrijven uit de chemie- en staalsector vragen in een open brief in de Volkskrant aan de provinciale lijsttrekkers steun voor hun banen. Onder de ondertekenaars zijn Dow Benelux in Terneuzen, Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost en Yara Sluiskil.