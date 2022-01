Duikers vinden 100 kilo cocaïne onder schip in Vlissingen

In 2020 werd in Vlissingen 7000 kilogram coke gevonden. In 2021 is slechts 250 kilo onderschept. Op 15 december werden ‘enkele tientallen kilo’s’ aan boord van een schip gevonden. Eerder werden in mei vorig jaar vangsten van 72 en 50 kilo gemeld door de politie. Op het strand bij Ritthem spoelde 23 kilo aan.

De daling in Vlissingen is des te opmerkelijker omdat in Nederland in totaal sprake was van een toename van 49.000 naar 68.000 kilo. Daarvan werd het overgrote deel, 65.000 kilo, in de haven van Rotterdam onderschept. In 2020 had Vlissingen nog een aandeel van ruim 14 procent van alle in Nederland onderschepte cocaïne. Dat is geslonken tot nog geen 0,4 procent in 2021.