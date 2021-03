Duikers stuiten op kustmijnen 'De vergeten tweeling’ in Veerse Meer

video Horecastu­dent Jackie krijgt eindelijk weer les in de praktijk: ‘Ik zit nu beter in mijn vel’

26 februari Jackie Boerakker (18) lacht weer. Maandenlang zat de mbo’er thuis achter de laptop. Hij kon geen stage lopen, omdat de horecazaken dicht zijn. Sinds kort volgt hij één dag in de week praktijklessen in hotel De Zeeuwse Stromen en brasserie Eb & Vloed in Renesse. ,,Het is prachtig. Ik ben zó blij dat ik dit kan doen.”