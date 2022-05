Duif in Aldi-slooppand is beschermd en mag niet gestoord worden

VLISSINGEN - De mural die prijkt aan de Spuikomweg in Vlissingen, is voorlopig nog wel even te zien. De broedende duif die daar woensdag minuten voordat de muur tegen de vlakte zou gaan werd ontdekt, is beschermd.

Dat betekent dat de duif en haar gezin voorlopig mogen blijven zitten waar ze zitten. En dat kan volgens Roland-Jan Buijs van Eco Consult betekenen dat de sloop op zijn vroegst pas over een week of vier, vijf hervat kan worden.

De vogel nestelt onder een afdakje aan de kant van de Coosje Buskenstraat. Het gaat om een beschermde soort die niet gedood of verplaatst mag worden. De plek rond het nest is inmiddels afgezet door de RUD. Wanneer het sloopwerk hervat kan worden is nog onbekend. De aannemer heeft een ecoloog ingeschakeld om te bekijken hoe lang het gaat duren.

Fingers crossed

Buijs vermoedt dat het om een holenduif gaat. ,,Die kruipen graag in hoekjes en gaatjes. Slopen in mei is eigenlijk ook een beetje ongelukkig gekozen. Vaak worden er in die periode netten gespannen om dit soort incidenten te voorkomen. Fingers crossed dus dat er in de komende weken, als de sloop stilligt, niet nog meer nesten bij komen.”

De gemeente laat weten dat het sloopwerk inmiddels deels is hervat aan de kant van de Komstraat en Glacisstraat. In hoeverre de sloop vertraging oplevert voor nieuwbouw van de Aldi, is niet bekend. De supermarkt was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Het grote ‘schilderij’ van Stefan Thelen is in 2015 op de muur gezet ter ere van de viering van het 700-jarig bestaan van Vlissingen. Thelen wil, op uitnodiging van de gemeente, elders in de stad een nieuwe mural schilderen. Daarvoor wordt nog een geschikte muur gezocht.

Eerder maakten we deze reportage over de mural: