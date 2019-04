Duels Ajax in halve finale Champions League te zien in bioscoop CineCity in Vlissingen

VIDEO Middelburg­se scholieren herbeleven de hippietijd

17:45 MIDDELBURG - Kleurentelevisie. Internet. Een raket naar de maan. Voor kinderen is het tegenwoordig hartstikke normaal, maar vijftig jaar geleden was het allemaal spiksplinternieuw en revolutionair. Scholieren van de ABS in Middelburg gingen terug naar 1969 en sloten hun project af met een sixties-concert in De Spot.