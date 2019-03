Dubbele prijs voor Lise de Munck bij Eastman Concours

Aan de finale van het tweejaarlijkse concours deden zes jonge musici mee: twee in de A-categorie (6 t/m 12 jaar) en vier in de B-categorie (13 t/m 18 jaar). Zij waren geselecteerd uit de 19 kandidaten die deelnamen aan de voorronde.

De jury was lovend over Lise de Munck en de precisie en het plezier waarmee zij speelde. ,,Zij is in staat om je van het begin tot het eind met haar muziek beet te pakken”, zei voorzitter Ab Nieuwdorp. ,,Dit is livemuziek op het scherp van de snede. We zullen nog veel van haar gaan horen.”