Dubbele pech voor bio-asfalteerders in Vlissingen: coronamaatregelen en regen

Vijfde editie van The Beatyard: ‘Zangers en rappers krijgen een podium, maar wij beatmakers staan op de achter­grond’

27 september MIDDELBURG - Zondagmiddag werd de vijfde editie van The Beatyard gehouden in Kaffee ’t Hof in Middelburg. Een evenement om Zeeuwse beatmakers een podium te geven, maar vooral ook om ze met elkaar in contact te brengen.