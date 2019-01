Drum-'n’-bass-feest Groovability keert terug in De Piek

Dat het Vlissingse podium in zwaar weer verzeild is geraakt, gaat Prins toch wel een beetje aan het hart. Toen de groep vrijwilligers die De Piek probeert te redden, mensen opriep om vooral mee te denken, begon het dan ook al snel te kriebelen bij Prins. Op de posters van het evenement, dat vrijdag 1 februari plaatsvindt, staan lokale namen: dj Hardnoize, dj D-Sil, dj DMK, dj FFF (Prspct) en VJ Dirty Brown. Die spelen in de zaal, waarbij FFF ook een live performance neer zal zetten.

Bijpraten

In het Piek-café gaat het volume wat omlaag, en is er voor oude bekenden - fans van de Groovability-avonden van vroeger -de kans om bij te praten. Er worden daar ook beelden vertoond van de originele Groovability-avonden. In dat licht moet de term ‘reunion’ op de posters ook een beetje gezien worden. Niet dat het een soort besloten gelegenheid is, benadrukt Prins. Juist niet, zelfs. De Piek is naarstig op zoek naar nieuw publiek, dus iedereen is welkom.