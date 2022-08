Drugscrimineel die solliciteert in de Vlissingse haven? ‘Niet uitgesloten, maar dit is Antwerpen niet’

VLISSINGEN - In Antwerpen laat de cocaïnemaffia eigen mensen solliciteren op vacatures in de haven. Volgens topman Daan Schalck van North Sea Port is de situatie in Vlissingen niet vergelijkbaar.

Wat is er aan de hand in Antwerpen?

Niet alleen proberen criminelen havenmedewerkers om te kopen, ze laten daar ook handlangers solliciteren op openstaande vacatures. Zo proberen ze sleutelposities in de haven in te nemen. Volgens de socialistische vakbond BTB-ABVV is daar weinig aan te doen. ,,Het is niet dat het op het hoofd van een sollicitant af te lezen is dat die crimineel is”, zegt voorzitter Marc Loridan tegen Het Laatste Nieuws. Zowel werkgevers als vakbonden pleiten voor een strengere sollicitatieprocedure. Kandidaat-havenarbeiders worden niet aan een streng ‘moraliteitsonderzoek’ onderworpen, in tegenstelling tot douaniers en cipiers.

Gebeurt het in Zeeland ook?

,,Je kunt het nooit uitsluiten”, zegt Schalck, ,,maar de schaal is helemaal anders en ook de wijze van rekruteren.” In Vlaanderen worden havenarbeiders geworven via een gemeenschappelijke pool, in Nederland huren havenbedrijven zelf hun personeel in. ,,We weten dat de screening van de bedrijven goed is”, vervolgt Schalck. ,,We hebben het project Veilige Zeehavens waar ook de bedrijven bij zijn betrokken. Dat is er onder meer op gericht om infiltratie tegen te gaan. In Gent werken we wel met een pool, maar daar komen nauwelijks containers aan en al helemaal niet uit Zuid-Amerika. Het project Veilige Zeehavens is niet zomaar ontstaan, dus het kan altijd, maar ik denk niet op de schaal zoals nu in Antwerpen."

Maakt het uit dat de haven van Antwerpen veel groter is?

Zeker. De havens van Antwerpen en Rotterdam zijn de toegangspoort voor cocaïne in Europa. Ook via Vlissingen komen drugs binnen, maar veel minder. Het Antwerpse havengebied is uitgestrekt. Van de miljoenen containers die binnenkomen, wordt maar een deel gecontroleerd.

Wat wordt daaraan gedaan?

Sinds kort werken Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten samen om de smokkel en handel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan te pakken. Een taskforce met de naam Fortius moet de Antwerpse haven onaantrekkelijk maken voor vooral Nederlandse drugscriminelen. In Antwerpen werd in 2021 zo’n 90.000 kilo coke onderschept, tegen 70.000 kilo in Rotterdam. In de haven van Vlissingen werd in 2020 een hoeveelheid van 7000 kilo cocaïne onderschept, het jaar erop bedroeg de totale vangst 250 kilo. In april was er wel weer een uitschieter: 1500 kilo. Volgens de politie vervoeren Nederlandse criminelen 80 procent van de verdovende middelen die in Antwerpen binnenkomen naar Nederland, vanwaar het weer wordt doorgestuurd naar andere Europese landen.

Neemt het drugsgeweld in Antwerpen ook toe?

Nou en of. De Antwerpse politiebaas Yve Driesen spreekt (in Het Laatste Nieuws) van een ‘explosie van geweld’. ,,Vorig jaar waren er in Antwerpen dertig druggerelateerde feiten. Dit jaar zitten we al aan dubbel zoveel - waarvan de helft in de afgelopen tien weken.” Dinsdag werden vier Nederlanders opgepakt in de buurt van eethuis Poke Bowl Place, de vroegere belwinkel van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Die is verdachte in het dossier waarbij de politie het cryptotelefoonnetwerk Sky ECC heeft gekraakt en platgelegd. Volgens Driesen was dat een gevoelige slag voor de criminele wereld. Opengevallen plekken moeten worden ingevuld en door de onervaren krachten zouden drugspartijen verloren gaan, met geweld als gevolg. De sollicitaties zijn een subtiele manier om weer handlangers in de haven te krijgen.