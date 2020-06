Drugs in het spel bij ernstig verkeersongeval Vlissingen, vrouw in rolstoel naar ziekenhuis

2019 was rustig in het AZC in Middelburg, wel kans op tassencon­tro­le ingesteld

17:20 MIDDELBURG - Het is vorig jaar rustig gebleven op het AZC in Middelburg, vinden het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) en politie. Het aantal meldingen van incidenten was nagenoeg gelijk aan 2018. De meldingen worden aangemerkt als 'minder heftig’ dan in het voorgaande jaar.