Dronken vrouw aangehouden op Nieuwe Vlissingseweg

Opbouwwerk van Roat hoeft niet te worden aanbesteedt, stelt college Vlissingen

7:54 VLISSINGEN - Vlissingen mag stichtingen voor tonnen subsidie geven voor sociaal werk in de wijken. Zulke opdrachten hoeven niet in openbare aanbesteding gegund te worden. Die conclusie trekt het college na onderzoek in opdracht van de raad.