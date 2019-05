Dronken man belaagt agenten in Vlissingen

Politie: Vrouw Oostkapel­le door misdrijf om het leven gekomen

9:27 OOSTKAPELLE - De 78-jarige vrouw die vrijdagmiddag in een appartement aan de Veldzigt in Oostkapelle is overleden, is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft de Politie Zeeland vanavond bekendgemaakt.