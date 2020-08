Dronken Belg zet de boel op stelten op Vlissingse Boulevard

video Veedieren schuimbek­ken door de hitte: ‘Voor een koe is dit geen leuke zomer’

12 augustus GRIJPSKERKE - We zweten zelf al als een os, maar wat als je een koe bent? In de stal van melkveehouder De Looff in Grijpskerke schuimbekken en kwijlen de melkkoeien van de hitte. Corry de Looff: ,,Voor een koe is dit geen leuke zomer!”