Dronken automobiliste (34) wisselt van plek met bijrijder om agenten te foppen

Wolfclan Sister in de Spot: Paskal Jakobsen en zijn boys are back in town

9:03 MIDDELBURG - Het zaallicht gaat uit, de gordijnen voor het podium van de Spot in Middelburg blijven nog even gesloten. ‘The boys are back in town’ van Thin Lizzy klinkt uit de boxen. Een betere introductie is niet mogelijk. Na 25 jaar treedt Wolfclan Sister zaterdagavond nog één keer op, met een set aan stevige rocknummers waaronder, jawel, een prachtige cover van Thin Lizzy: ‘Rosalie’.