Dronken automobilist sjeest met 140 over de Nieuwe Vlissingseweg

Rond 05.00 uur zagen agenten een bestuurder door rood rijden op de kruising van de Koudekerkseweg en de Badhuisstraat. De agenten gaven een stopteken, maar de auto reed verder. De politie zette de achtervolging in met sirene en zwaailicht. Andre politie-eenheden kwamen ook te hulp. Er werden wel snelheden behaald van honderd kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Op de Nieuwe Vlissingseweg, waar de maximum snelheid 70 kilometer per uur is, reed de man 140.

Op de Nieuwe Vlissingseweg kon de auto eindelijk gestopt worden. Een kleine botsing ontstond tussen de vluchtauto en een politieauto. De 22-jarige Middelburger die achter het stuur zat werd naar een politiecellencomplex gebracht. Uit een ademanalyse bleek dat hij bijna 3,5 keer te veel gedronken had. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Vandaag wordt de jongen verhoord en een proces-verbaal opgemaakt.

Een 17-jarige vrouw die ook in de auto zat was tijdens het verzetten van een politieauto gewond geraakt, toen deze over haar voet heen reed. De politie heeft de vrouw naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat haar voet niet gebroken was. Hierna is ze naar huis gebracht.