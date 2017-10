Dronken automobilist rijdt vader en zoontje (6) aan

De bestuurder van de auto was dronken, bleek uit een blaastest, en is aangehouden. Hij is meegenomen naar Torentijd. Daar zal een ademanalyse uitwijzen hoeveel alcohol de man in zijn bloed heeft.



De twee slachtoffers zijn in een ambulance elk naar een aparte traumahelikopter gebracht. Beiden zijn naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.



Volgens een getuige kwam de automobilist met hoge snelheid aanrijden. Hij wilde een auto inhalen en kwam daardoor op de andere weghelft terecht. Hij botste frontaal op de fietsers. De verkeersongevallendienst doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur.