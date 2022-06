Dronken automobilist (20) slaat over de kop in Vlissingen

Oorlog Oekraïne heeft effect op opknappen Duinweg Zoutelande

ZOUTELANDE - De oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van het afgelopen jaar hebben een flink effect op de kosten voor de herinrichting van de Duinweg in Zoutelande. Die is maar liefst 29 procent duurder dan oorspronkelijk begroot.

