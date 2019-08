‘Dronkelappen’ vernielen met nep-paard ruit van theater Ritthem

video Parkeer­plaats in Domburg vol? Nou... niet echt...

26 augustus DOMBURG - Parkeerterreinen in Domburg blijven onderbezet omdat het parkeerverwijssysteem nog lang niet optimaal werkt. ,,We zijn bezig met het afstellen van het systeem”, zegt wethouder Marcel Steketee. Hij weet nog niet hoeveel tijd daarmee is gemoeid. ,,Maar we werken er hard aan.”