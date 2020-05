Drietal opgepakt na ruzie en zwaaien met mes

De melding kwam rond 5.30 uur bij de politie binnen. Bij één van de flats was onenigheid ontstaan tussen drie personen. Toen de politie ter plaatse kwam, ging het drietal er vandoor. Agenten wisten de verdachten (19-, 22- en 25 jaar) op de Koudekerkseweg en de Mesdaglaan alsnog aan te houden. Er is een mes in beslag genomen. De verdachten zitten vast en worden verhoord.