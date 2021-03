Drietal jonge mannen aangehouden voor vernieling in Middelburg

Kinderop­vang op maat voor werkers in de zorg

1 maart VLISSINGEN - De zekerheid dat jouw kind naar de kinderopvang kan, ongeacht het werkrooster dat je hebt en zonder wachtlijst. Of kinderopvang in het bedrijf dat je werkt. Dat is kinderopvang op maat. De drie grootste kinderopvangorganisaties van Zeeland willen die gaan aanbieden in samenwerking met zorginstellingen.