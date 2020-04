Drietal dat in Middelburg explosief door brievenbus duwt in Opsporing Verzocht

REPORTAGE VIDEO Boaz en Mats doen eindexamen: ‘Die aparte sfeer, daar maken we nu weinig van mee’

9:22 Vienna Niemantsverdriet doet examen in coronatijd. Dus voor haar geen centraal eindexamen, maar schoolexamens in kleine groepjes in een verder lege school. De leerling van het Scheldemond College in Vlissingen krijgt straks een normaal havo-diploma. ,,Maar ik zal altijd tot de coronalichting blijven behoren.”