Drietal aangehouden voor knokpartij met politie in Westkapelle

Visvang­sten blijven raadselach­tig laag

28 juli VLISSINGEN - Tong en met name schol zit er voldoende in de Noordzee, volgens internationale biologen, maar de vangsten blijven dit jaar raadselachtig laag. ,,Een verklaring is er niet voor", stelt Foort Lokerse van de Zeeuwse Visveiling (Vlissingen en Breskens).