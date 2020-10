Drie Zeeuwen opgepakt voor grootschalige import van cocaïne via haven van Vlissingen

Toch licht vuurwerk met oudjaar voor de Vlissin­gers

13:58 VLISSINGEN - Het wordt toch een jaarwisseling met vuurwerkfonteinen in Vlissingen. Weliswaar zonder knallers en vuurpijlen, want die heeft de ministerraad eind januari dit jaar al verboden. Maar een totaalverbod op consumentenvuurwerk in Vlissingen is niet te handhaven. Dus licht vuurwerk (F1 en F2) mag toch wel.