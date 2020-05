Drie nieuwe zaken in voormalig pand Van Belle Meubelen in Vlissingen

Puur & Intens gaat naast massages ook yogales geven

Moeder (Monique) en dochter (Denise) Gordijn exploiteren al sinds 2011 Puur & Intens. Tot voor kort was de massagestudio gevestigd op bedrijventerrein Mortiere in Middelburg. Maar daar zat de studio een beetje achteraf. ,,Hier zitten we op een prachtige zichtlocatie, vlakbij supermarkten. Bovendien hebben we meer ruimte, waardoor we ook de mogelijkheid hebben om yogales te laten geven”, verklaart Monique. Het massageteam (vijf masseuses en een masseur) is uitgebreid, waardoor de studio een nog groter aanbod aan massagetechnieken biedt.