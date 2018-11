Drie mensen onwel door lekkende koelkast in Middelburg

Kippenvel bij ontvangst van het nieuwe beeld in het Kunstpark Vlissingen

10 november VLISSINGEN - Kippenvel kreeg de Belgische kunstenaar Guy Timmerman zaterdag bij de presentatie van zijn sculptuur in Vlissingen. Van de plaats, in de vrije ruimte en omzoomd door bomen in het park rond de watergang tussen de Vlissingse wijken Vredehof en Paauwenburg.