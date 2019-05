Drie mannen met inbrekersspullen aangehouden in Vlissingen

Generale repetitie strand­wacht­exa­mens in Zoutelande: ‘onwennig en spannend’

25 mei ZOUTELANDE - Een gebroken been na een val van een paalhoofd. Een onderkoelde ‘uitzwemmer’, jargon voor iemand te ver in zee is om op eigen kracht terug te komen. Zeeuwse strandwachten deden vandaag in Zoutelande een 'generale repetitie’ voor hun examens Lifeguard volgende week.