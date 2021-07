Drie mannen aangehouden voor vandalisme in Stationsstraat Domburg

Babyboom van rugstreep­pad­den in Middelburg: ‘Het is een wonder'

22 juli MIDDELBURG - Het is een nachtbraker die korte sprintjes trekt over de paden en het gras. De rugstreeppad voelt zich weer thuis in het opgeknapte Molenwaterpark in Middelburg. Ondanks vandalisme en onrust. Een kijkje in het leefgebied van de pad.