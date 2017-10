Drie jaar cel geëist voor seksueel misbruik jongens door Vlissinger

Bovendien wil het Openbaar Ministerie dat hij drie claimende slachtoffers een schadevergoeding van een dikke 12.000 euro betaalt. K., die hardnekkig ontkent, wordt ervan verdacht tussen 2000 en 2012 vijf jongens die aan zijn zorg waren toevertrouwd seksueel te hebben misbruikt.

Althans, vijf jongens van toen dertien tot zestien jaar hadden een aanklacht ingediend. In totaal zouden er dertien slachtoffers zijn geweest, maar acht van hen hadden geen aanklacht ingediend.

K. voelde zich betrokken bij de situatie waarin sommige jongeren zich bevonden. Ze waren tussen wal en schip geraakt, hadden schulden of geen onderkomen of konden niet meer thuis wonen vanwege de gezinssituatie. Hij gaf ze een baan in zijn bedrijf en/of stelde zijn huis beschikbaar voor hen die het nodig hadden. Zijn woning was trouwens groot genoeg.

Jacuzzi

Los van de goede dingen die K. deed (jongeren haalden diploma's, vonden de weg terug), zou hij zich ook aan hen hebben vergrepen. Dat zou zijn gebeurd in de jacuzzi, waar jong en oud naakt in poedelden en waar K. aan hen gefriemeld zou hebben. Ook zouden jongens als ze ladderzat waren geweest in het bed bij K. zijn beland, waar hij ontucht met hen pleegde. Volgens officier van justitie Wilfried Suijkerbuijk was alles zo klaar als een klontje. Er waren ettelijke verklaringen, die verklaringen waren volgens Suijkerbuijk absoluut niet op elkaar afgestemd, waren authentiek en wat er gebeurd zou zijn was ook niet groter gemaakt dan het was.

Bijeenkomst

De advocate van K., Rivka Davidse, had een totaal andere kijk op de zaak. De verklaringen en aangiftes waren volgens haar wel degelijk op elkaar afgestemd want van tevoren, toen de zaak aan het rollen was geslagen, was er een bijeenkomst van de slachtoffers geweest. Verder had een van de ouders het nodige gedaan om ook anderen tot aangifte te bewegen. Daarnaast constateerde Davidse dat verklaringen elkaar tegenspraken, dat er pertinent was gelogen en dat diverse verklaringen leugenachtig, onbetrouwbaar en besmet moesten worden verklaard omdat er kennelijk was afgestemd. Zij meende dan ook dat er maar een conclusie kon worden getrokken en dat was dat K. integraal moest worden vrijgesproken.