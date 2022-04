Drie jaar cel geëist voor overval op Middelburgse kapsalon

Bolletjespistool

K. had die nacht gewerkt, zei dertig joints per dag te roken en zijn cannabis was op. En ‘op’ betekende dat er snel weer nieuwe cannabis moest worden gehaald. Rond de openingstijd van de kapsalon hing M. in de omgeving wat rond. Zenuwachtig en dubbend of hij nu wel die overval zou plegen of niet. Hij stapte de salon binnen, bedreigde de kapster met - wat later bleek - een bolletjespistool en eiste geld. Zestig euro rijker verliet hij de zaak en kon dezelfde dag op de A58 bij Rilland door een arrestatie-eenheid worden aangehouden.