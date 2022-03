Drie jaar cel geëist tegen Souburger voor poging doodslag op agent

Bomgordel

G. gaf zich met de handen boven het hoofd over en ging geknield op de grond zitten. Toen hij niet snel genoeg op zijn buik ging liggen, werd hij in beide benen geschoten. Hij zou een bomgordel hebben gedragen, was de vrees, maar dat werd pas later door de agent verklaard en er bleek ook niets van waar te zijn.

In de visie van G. was het toch anders gegaan. Hij had géén mes op de keel van de agent gezet en had ook niets in het Arabisch geroepen, zoals werd beweerd. Het was gewoon in het Engels en het mes had hij in de mouw van zijn jas gestopt. Er was niet gestoken en ook niet gesneden.