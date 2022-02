Drie inbrekers opgespoord die oog in oog stonden met bewoonster in Middelburg

De inbraak vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag 28 januari. Rond 04.15 uur werd de bewoonster wakker van onverwachte geluiden in haar woning aan de Maasstraat. Toen ze een kijkje ging nemen zag ze twee mannen, die gelijk de benen namen. De bewoonster volgde de mannen en zag nog net dat nog meer mannen haar tuin verlieten.

De aangehouden verdachten zijn 22, 23 en 24 jaar oud. Twee van hen wonen in Middelburg en de andere verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Ook in een woning aan de IJsselstraat in Middelburg werd die nacht ingebroken. Dat gebeurde ongeveer een half uur later, rond 04.50 uur. De bewoonster van die woning zag eveneens meerdere mannen op haar oprit staan nadat ze onverwachte geluiden had gehoord. De politie onderzoekt of het drietal verantwoordelijk is voor beide inbraken.