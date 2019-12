Drie illegale sekswerkers betrapt in Vlissingse huizen

Inwoners Veere willen ook in de zomer van 2020 een autoluw centrum

11 december VEERE - Het centrum van Veere moet ook een deel van 2020 autoluw worden. Volgens voorzitter Jan Paul Loeff van de Stadsraad Veere is dat een grote wens van de bevolking. Bij wijze van proef mocht dit jaar in augustus alleen bestemmingsverkeer het centrum in. Dat beviel erg goed, aldus Loeff. ,,Zo goed dat we graag zien dat in 2020 van april tot en met oktober er weer zulke regels gelden.”