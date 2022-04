Drie dagen ‘Mini-Grachtenfestival’ in Vlissingen

Een ‘Mini-Grachtenfestival’, zo noemt Jos Jobse het nieuwe festival in Vlissingen. Daarmee doelt de voorzitter van Stichting Concerten Vlissingen op het Grachtenfestival dat jaarlijks in augustus plaatsvindt in Amsterdam. ,,Dat is hét festival voor klassieke muziek, jazz en muziek uit andere culturen”, vertelt Jobse. ,,Wij willen dat, in een iets kleinere vorm, ook neerzetten. Op Walcheren zijn er de nodige festivals, maar in Vlissingen is het relatief rustig. Dat we nu een driedaagse aanbieden met een gevarieerd, bijzonder programma op meerdere locaties in de stad, is uniek. Als organisatie hebben we goede hoop dat dit festival een jaarlijkse traditie en begrip wordt in de regio.”