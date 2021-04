Drie auto's botsen op de Sloeweg in Vlissingen

Steiger al na één dag vernield, waterschap is vernielin­gen bij Veerse Meer beu

9 april VEERE - Waterschap Scheldestromen is de reeks vernielingen rond het Veerse Meer beu. Begin deze maand werd een gloednieuwe waterskisteiger bij de Veerse recreatiehaven Oostwatering al na één dag in brand gestoken. De schade loopt in de duizenden euro’s.