Drenkeling gereanimeerd op strand bij Zoutelande

Tegen half drie kwam de melding dat in de buurt van paviljoen De Branding iemand in zee lag. Strandwacht, ambulance, politie en traumahelikopter werden opgeroepen. Op het strand is het slachtoffer, voor het oog van veel strandbezoekers, gereanimeerd, en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. De traumahelikopter is ook naar Goes gevlogen om daar verdere bijstand te verlenen.