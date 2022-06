Drenkeling bij Domburg

De zwemmer kwam rond 19.15 uur in de problemen ter hoogte van strandpaviljoen High Hill bij Domburg. Omstanders, waaronder een strandwacht die in vrije tijd op het strand was, zagen dat het niet goed ging met de zwemmer. Zij hebben de drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer zou nog aanspreekbaar zijn geweest en is door de KNRM naar de ambulance gebracht. De traumahelikopter was eveneens opgeroepen maar deze is geannuleerd.