Drankgigant heeft handen vol met verhuizing naar Vlissingen: ‘We maken lange dagen’

,,Dit was het magazijn”, zegt Marc Poppe, die de inkoop regelt voor Drankgigant. Hij staat in een vrijwel lege ruimte, waarin hier en daar een doos staat. De voorraad die er lag opgeslagen, is al naar het nieuwe pand in Vlissingen gebracht, legt Poppe uit. Maar daarmee is het werk nog niet voorbij. ,,In de winkels moet nog veel gebeuren. We doen nu alles wat in de winkel staat in dozen. Die brengen we dan naar het nieuwe pand en daar gaan we bijvullen. Al die losse flessen verhuizen, is echt veel werk en dat gaat nog de hele week door. We maken lange dagen.”