Douwe Eisenga uit Middelburg opnieuw in klassieke top-300

VIDEOMIDDELBURG - Voor het derde jaar op rij staat de Middelburgse componist Douwe Eisenga in de Hart & Ziel Lijst. Dat is de ranglijst van de 300 mooiste klassieke muziekstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Radio 4.

Eisenga's werk For Mattia is dit jaar terug te vinden op de 123e plaats, tussen het Vioolconcert van Sibelius en Psalmen van Sweelinck. Het stuk is geschreven op verzoek van Katja Bosch en Janpeter Muilwijk uit Middelburg, die in 2015 hun dochter Mattia verloren door zelfdoding.

De compositie kwam in 2017 binnen op de 53e plaats en steeg vorig jaar naar de 49e plaats. Nu is het gezakt naar 123. In april bracht Eisenga een album uit onder de titel For Mattia, waarop hij voor het eerst zijn werk zelf uitvoert op piano.