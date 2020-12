Douane onderschept 50 kilo cocaïne tussen bananen

Update 18:58 uur Grootste cokevondst ooit in Zeeland: Douane onder­schept 4.500 kilo tussen de bananen

29 april VLISSINGEN - In de haven van Vlissingen is na een melding 4500 kilo cocaïne onderschept. Het is de grootste cokevondst ooit in Zeeland. De drugs zaten verwerkt in een partij bananen en zijn vermoedelijk afkomstig uit Costa Rica. De geschatte handelswaarde: 180 miljoen euro.