Dorpszwembad de Goudvijver kan na opknapbeurt weer jaren vooruit

Bedrijfsleidster Iris Oomkens is in haar nopjes. Ze werkt al elf jaar bij de Goudvijver en hoopte al die tijd al op een opknapbeurt. Dat was na 56 jaar ook wel nodig. Zo waren de kleedhokjes zwaar gedateerd en ook de technische installatie bleek nodig aan vervanging toe. Maar ondanks dat wist Oomkens toch altijd mensen aan zich te binden. Bewoners uit het dorp, maar vanwege de gunstigere prijzen trekt het ook mensen van elders op Walcheren aan. ,,De Goudvijver is nog het enige openluchtzwembad in de buurt. We hebben er nooit reclame voor hoeven maken. Met het team hebben we het aantal kinderen dat hier zwemlessen volgt zelfs van 100 naar 300 weten te brengen.”

Maar de nadelen van een gedateerd pand begonnen het dorpsbad ook parten te spelen. Oomkens: ,We groeiden uit ons jasje. Bovendien moest ik elk seizoen wel zo’n tien keer nee verkopen aan mensen met een beperking. Die konden hier de drempels niet eens over en dat probleem kon niet makkelijk verholpen worden. Nu hebben we geen drempels meer, is er een speciale kleedkamer ingericht en we hebben een tillift. Ja daar ben ik echt heel erg blij mee. Het is de kroon op ons werk. We kunnen voorlopig weer vooruit en hoeven niemand meer uit te sluiten. We hebben eigenlijk niet meer zoveel te wensen, behalve dan dat we in de winter ook open mogen”, lacht Oomkens.