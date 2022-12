Dorpsraad moet ‘doods’ Souburg weer tot leven wekken

Toen hij in coronatijd met zijn gezin door het dorp wandelde, viel het Schinkel op hoe weinig er nog te beleven is in Oost- en West-Souburg. En dat terwijl er bijna tienduizend inwoners wonen. ,,Alles wordt volgebouwd en dat gaat ten koste van de leefbaarheid. We hebben geen restaurantjes, we missen parkjes en groen en er is nog slechts één buurthuis open om als inwoners samen te komen.”