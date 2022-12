Dorpshuis blijft hart van Ritthem, maar moet nog vaker kloppen

Voorzitter Alex Achterhuis van Stichting Ons Dorpsleven Ritthem is blij dat het dorpshuis annex theater redelijk draait. Theaters aan Zee boekt jaarlijks nog zo’n 25 voorstellingen in het ‘huiskamertheater’ en de Nederlands Hervormde Kerk en ook buiten de professionele voorstellingen loopt De Verwachting regelmatig vol voor diverse gelegenheden. ,,Het dorpshuis was altijd al open tijdens de viering van Koningsdag en bij ringrijwedstrijden in Ritthem. Dit jaar waren de deuren ook tijdens Halloween open, omdat Ons Dorpsleven samen met enkele dorpelingen een spooktocht had uitgezet. Dat was een groot succes en dus voor herhaling vatbaar.”