Dormio doet water bij de wijn: groot resort bij Biggekerke wordt beetje kleiner

ANALYSE Groot hotel in Biggekerke: een gemiste kans voor Veere

BIGGEKERKE - Bijna wekelijks krijgen eigenaren van onroerend goed in de gemeente Veere te horen dat ze niet mogen uitbreiden of verbouwen. De ene keer gaat het om een appartement, de andere keer om een paar kamers. De coalitie van CDA, DTV en PvdA/GL beloofde namelijk ruim een jaar geleden heel terughoudend te zijn met het toestaan van meer toeristische bedden. Want veel inwoners vinden dat de grenzen zijn bereikt en de leefbaarheid in het gedrang komt door de vele toeristen en recreanten. Dus verzoeken om een woning of bijgebouw te mogen verbouwen tot vakantieverblijf worden veelal geretourneerd met de mededeling: ‘niet ingewilligd’.

24 april