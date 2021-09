Dormio bereid kamers te schrappen in Biggekerke. ‘Maar dat is een heel moeilijk proces’



BIGGEKERKE - Dormio Leisure Development is bereid het aantal bedden in het nog te bouwen hotel-resort bij Biggekerke te verminderen. Maar directeur Don van Schaik geeft direct aan dat dat niet makkelijk is. Niemand moet volgens hem er dan ook vanuit gaan dat dat ook lukt nu hij aan het praten is met de Veerse wethouders. ,,Het is een heel moeilijk en gevoelig proces.” Hij maakt dan ook niet bekend hoeveel bedden hij mogelijk wil schrappen.