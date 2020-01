Doordeweeks is Lucie kleuterjuf, in het weekend beukt ze er op los op skates

Door de week werk je voor de baas. Zet je ‘s avonds de wekker en prop je ‘s ochtends vier boterhammen in je blauwe broodtrommel. Elastiekje eromheen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan is het weekend; je hobby wordt je werk. Je bent scheidsrechter bij het voetbal, lotusslachtoffer bij de EHBO, trekt de balletjes bij de bingo. Leuk. Weekend.

Het contrast tussen haar werk en haar hobby kan bijna niet groter. Lucie Herrebout (39) uit Middelburg is werkzaam als kleuterjuf op CBS De Hoeksteen in Wemeldinge. ,,In mijn werk probeer ik kinderen spelenderwijs te leren”, vertelt juf Lucie in het klaslokaal. Het vriendelijke, dorpse kleuterjuf-imago staat in contrast tot haar sport: Roller Derby. ,,Een soort rugby op rolschaatsen. Ik speel deze ‘full contact sport’ bij Black Sheep Honey Rollers in Middelburg. Stoere vrouwen, en een enkele man, beuken elkaar de baan uit om ruimte te maken voor de puntenmaker van het eigen team.”