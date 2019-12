Door te veel gepraat over een kapotte poort kon NTR-verslaggever het Sloehaventerrein op

VIDEO De oude Cor en de jonge Marijn hebben een vriend­schap voor het leven

5 december VLISSINGEN ,,Daar zitten we dan weer‘’, zegt Marijn als hij in de stoel ploft naast zijn grote vriend Cor. ,,Ga zitten, dan kunnen we lekker pitten”, reageert Cor adrem. Marijn Heijstek komt al ruim een jaar om de twee weken langs. Hij is met zijn elf jaar de jongste vrijwilliger van WVO Zorg. Cor is dementerend en woont in zorgcentrum Scheldehof. Hij leerde Marijn kennen toen hij met zijn klas kerstkaarten uitdeelde.