Donut Day bij het Leger des Heils

Het zoete gebak, met wit glazuur en speculaaskruimels, is geleverd door de internationale keten Donut worry be happy. In Vlissingen bestelden ze een doos met 48 stuks, het gemiddelde aantal klanten per dag, vertellen medewerkers Atty Elshout en Corrie Lere. De traktatie vond gretig aftrek. Emelie Bustraan uit Middelburg was verrast over het welkom. ,,Ik zag dat ze weer open waren en ik was al een tijd niet in Vlissingen geweest”, zegt de liefhebster van tweedehandswinkels. ,,Ik ga geregeld kijken of er weer iets tussen zit.”