Doneeractie voor nieuwe inboedel afgebrande paardenstal in Ritthem

Via een speciale website kunnen mensen geld doneren om een nieuwe inboedel te kunnen aanschaffen. het streefbedrag is 20.000 euro. het fonds is in het leven geroepen door Claudia Groeneweg, gebruiker van de stal. ,,We zijn door de afschuwelijke brand alles kwijt.. Alle kleine beetjes helpen, al is 't maar 1 Euro. Graag willen wij hiermee o.a onze onverzekerde stalgenoten helpen aan wat nieuwe spullen. Helaas is ons 'Snoezelhok' (kantine) ook in rook opgegaan", schrijft zij op Facebook.